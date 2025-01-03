Marvel yıldızı Karen Gillan anne oldu

Avengers filmlerinde Nebula karakterine hayat veren Karen Gillan anne oldu.

Marvel yıldızı Karen Gillan anne oldu

Jumanji, Galaksinin Koruyucuları ve Vahşetin Çağrısı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Karen Gillan anne olduğunu duyurdu. 37 yaşındaki oyuncu ve Nick Krocher ilk kez bebek sahibi olduklarını sosyal medyada duyurdu.

Ünlü çift 2022 yılında dünyaevine girdi.

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