MasterChef Eslem Sena Yurt ölümden döndü! "5 litre kan kaybettim"

MasterChef Eslem Sena Yurt bir hafta önce bıçaklandığını açıklayarak sevenlerini korkuttu. Hastane odasından paylaşım yapan Yurt, yaşadığı olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bir hafta önce bir bıçaklanma olayı yaşadım. 5 litre kan kaybettim. Ruhen ve bedenen çok zor zamanlar geçiriyorum. Her şeyden herkesten uzak kalmak istiyorum. Ziyaretime gelen arayıp soran dualar gönderen herkesten Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Telefonum kapalı bir süre WhatsApp sadece. İyileşip işime döneceğim bana en iyi gelen şey mesleğim."

"BABAM TEPKİSİZ KALDI, GELMEDİ YANIMA"

Bu süreçte baba ve halasıyla yaşadığı sorunlara da değinen Yurt, sözlerine şöyle devam etti:



"Baba kişisi ve ailesine not... Babamla aram pek yoktur, kız çocuğu değerli değil onlarda. Yine de babam ortalığı yıkar diye düşünürken tepkisiz kaldı gelmedi yanıma. Halam da arayanları tembihlemiş kimse bilmesin diye."



"SİZ SAKLAMAYA ÇALIŞTINIZ AMA BEN YAZIYORUM"



"Bıçaklanarak ölümden dönen benim, hiçbir zaman utanılacak bir şey yapmadım. Herkes dönüp kendine baksın. Siz saklamaya çalıştınız ama bakın ben buradan yazıyorum. "Sayenizde dostu düşmanı ayırt ettim. Baba kişisi yıllar önce de annemden boşanırken 'kızımı istemiyorum çok masraflı' demişti. Halbuki o yaşta ne masrafım olabilirdi."