MasterChef yarışmacısı Fatmanur Uçar kimdir, kaç yaşında?

MasterChef'in öne çıkan yarışmacılarından biri olan Fatma Nur Uçar, 23 yaşında. Liseyi Hüsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesi'nde okudu. Yarışmaya Fethiye'den katılan Uçar, bir otelde suşi şefliği yapıyor. Aslen Yozgatlı olan genç yarışmacı, 10 yaşından beri sektörün içerisinde yer alıyor.

İlk turda yaptığı Sushi yemeği ile şeflerden üç evet alan ve ikinci tura yükselen Fatma Nur, ana kadroya kalmayı başardı. Yarışmanın en genç isimlerinden biri olan Uçar'ın sezon sonuna kadar kalıp kalamayacapı ilerleyen günlerde belli olacak.