MasterChef yarışmacısı korkuttu: Henüz kimsenin bilmediği bir haberim var
MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Erim Şanal çıktığı tatilde talihsiz bir kaza yaşadı. Şanal sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
MasterChef Türkiye'ye altıncı olarak veda eden Erim Şanal sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Erim Şanal, Ezgi Yıldırım, Beyza Huri Aydın, Battal Kaan Özdemir ve MasterChef şampiyonu Onur Üresin ile birlikte Erzurum'a gitti.
Şanal bacağının kırıldığını açıkladı ve sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Henüz kimsenin bilmediği küçük bir haberim var: Bacağımı kırdım! Ama panik yok, çünkü beklediğiniz gibi acılar içinde kıvranmıyorum. Diz kapağımın alt kısmında, iç tarafta küçük bir kırık var ve bu yüzden alçıya almak zorunda kaldık.
Erzurum tatilini organize eden kişi olarak, hiçbir arkadaşımın başına bir iş açmayıp sadece kendi başıma iş açmayı başardığım için kendimi ayrıca tebrik ediyorum! Bardağın her zaman dolu tarafından bakan biri olarak, daha büyük bir kaza yaşanmadığı için inanılmaz mutluyum! Evet, küçük bir kırık var ve alçıya almak zorunda kaldık ama moralim yerinde. Şimdilik bana bolca geçmiş olsun dileği gönderebilirsiniz!"
Huri Aydın sosyal medya hesabında Onur Üresin ile Şanal'ı ziyaret ettiği anları paylaştı ve "Küçük bir kırığı var bol bol dua edin de çabuk iyileşsin canım arkadaşım, onsuz eğlenemiyoruz" notunu düştü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- MasterChef Türkiye
- Masterchef