Mazhar Alanson, Bambaşka Sohbetler'in 500'üncü bölüm konuğu oldu

Alanson kızının vefatıyla ilgili konuştu: “Zaman diyorlar ama zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen… İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi… Dosyam yanımda, cümlelerle meşgul oluyorum... Kabul ediyorsun, başka çaren yok, üzülüyorsun. Allah düşmanıma vermesin."

"ONUN VARLIĞI OLMAYINCA OLMUYOR"

Özkan Uğur'un vefatı hakkında konuşan Alanson "O’nun varlığı… Yanımızda çocuk aynı notaları, aynı şeyi çalıyor ama, onun varlığı olmayınca olmuyor... Birbirimizi çok tamamlıyorduk. Doğru insanlar birbirini buldu yıllar içinde... Demokrasi vardı bizde çünkü üç kişinin bir beste yapması korkunç ve zor bir şeydir" ifadelerini kullandı.

"CANIM KIZIM MELEK OLDU"

Mazhar Alanson, Eda Alanson'un kaybı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu" ifadelerini kullanmıştı. Alanson'un kızı için İstanbul'daki Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ayakta durmakta zorlanan Mazhar Alanson, evlat acısının çok zor olduğunu belirterek "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil" dedi.