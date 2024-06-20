Mazlum Çimen kalp krizi geçirdi

Sanatçı Mazlum Çimen, kalp krizi geçirdi. Doğum gününü hastanede geçiren ünlü isim, sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

Mazlum Çimen kalp krizi geçirdi

Besteci, keman sanatçısı, balet ve oyuncu Mazlum Çimen, kalp krizi geçirdi. Doğum gününü hastanede geçirmek zorunda kalan ünlü isme stent takıldı.

Hastane odasından paylaşım yapan halk ozanı Nesimi Çimen'in oğlu Çimen, sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

Mazlum Çimen kalp krizi geçirdi - 1

"YENİDEN DOĞDUM"

18 Haziran'da 66 yaşına basan Mazlum Çimen, "Hem de doğum günümde bir kriz, bir stent, yeniden doğdum, doğum gününde tekrar doğmak da bana yakışır. Soran sormayan herkese selam, iyiyim" ifadelerini kullandı.

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