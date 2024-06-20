Mazlum Çimen kalp krizi geçirdi

"YENİDEN DOĞDUM"



18 Haziran'da 66 yaşına basan Mazlum Çimen, "Hem de doğum günümde bir kriz, bir stent, yeniden doğdum, doğum gününde tekrar doğmak da bana yakışır. Soran sormayan herkese selam, iyiyim" ifadelerini kullandı.