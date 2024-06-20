Besteci, keman sanatçısı, balet ve oyuncu Mazlum Çimen, kalp krizi geçirdi. Doğum gününü hastanede geçirmek zorunda kalan ünlü isme stent takıldı.
Hastane odasından paylaşım yapan halk ozanı Nesimi Çimen'in oğlu Çimen, sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.
"YENİDEN DOĞDUM"
18 Haziran'da 66 yaşına basan Mazlum Çimen, "Hem de doğum günümde bir kriz, bir stent, yeniden doğdum, doğum gününde tekrar doğmak da bana yakışır. Soran sormayan herkese selam, iyiyim" ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin