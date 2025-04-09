Meghan Markle doğum yaptıktan sonra yaşadığı korkuyu anlattı

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor. 43 yaşındaki Markle, Confessions of a Female Founder adlı podcast'te doğum sonrası yaşadıklarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sussex Düşesi Meghan, doğum sonrası preeklampsi den (gebelik zehirlenmesi) muzdarip olduğunu söyledi ve bazen ölümcül olabilen bu durumu "çok nadir ve çok korkutucu" olarak nitelendirdi.

Doğum sonrası yaşadıklarını paylaşan Markle, doğum sonrası preeklampsi yaşayan arkadaşı Whitney Wolfe Herd ile konuşurken "İkimiz de doğum sonrası çok benzer deneyimler yaşadık. İkimizde de preeklampsi vardı. Doğum sonrası preeklampsi. Çok nadir görülen ve çok korkutucu bir durumdu" açıklamasında bulundu.

"Sen bunlarla uğraşırken dünyanın senin hakkında en ufak bir fikri olmuyor. Ve sessizce hala insanlara destek olmaya çalışıyorsun... Çoğunlukla çocukların için, ama bunlar çok korkutucu durumlar" diyen Markle'ın iki çocuğu bulunuyor.

Archie, Mayıs 2019'da doğdu. Lilibet ise çiftin kraliyet ailesinden ayrılmasının ardından iki yıl sonra dünyaya geldi.

