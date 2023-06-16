Meghan Markle ile Prens Harry'nin milyon dolarlık anlaşması sona erdi

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'de yeni bir hayat kuran Prens Harry ve Meghan Markle'ın ünlü platform ile yaptığı milyon dolarlık anlaşma sona erdi.

Meghan Markle ile Prens Harry'nin milyon dolarlık anlaşması sona erdi

ABD'de yaşamaya başladıktan anlaşmalar yapmaya başlayan ve çiftinin Spotify ile anlaşması sona erdi. Dijital müzik devi ile iş birliği yapan çift, 12 bölümden oluşan "Archetypes" adlı podcast yayınlarıyla gündeme gelmişti.

Çiftin ve Spofity'ın anlaşmayı bitirme konusunda hemfikir olduğu belirtildi. The Wall Street Journal, Archetypes'ın ikinci sezonunun olmayacağını duyuran ilk kaynak olmuştu. 

Meghan Markle ile Prens Harry'nin milyon dolarlık anlaşması sona erdi - 1

İddialara göre, çift içeriklerini yayınlayabilecekleri daha iyi bir platform ve ortaklık arayışında.

Çiftin, Spotify ile anlaşmasının yaklaşık 25 milyon dolara değerinde olduğu biliniyor.

Markle, podcast'lerinde Serena Williams ve Mariah Carey gibi isimleri ağırlamış ve kadın rolleri üzerine konuşmuştu.

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