Meghan Markle ile Prens Harry'nin milyon dolarlık anlaşması sona erdi

İddialara göre, çift içeriklerini yayınlayabilecekleri daha iyi bir platform ve ortaklık arayışında.

Çiftin, Spotify ile anlaşmasının yaklaşık 25 milyon dolara değerinde olduğu biliniyor.



Markle, podcast'lerinde Serena Williams ve Mariah Carey gibi isimleri ağırlamış ve kadın rolleri üzerine konuşmuştu.