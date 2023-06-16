Meghan Markle ile Prens Harry'nin milyon dolarlık anlaşması sona erdi

ABD'de yaşamaya başladıktan anlaşmalar yapmaya başlayan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin Spotify ile anlaşması sona erdi. Dijital müzik devi ile iş birliği yapan çift, 12 bölümden oluşan "Archetypes" adlı podcast yayınlarıyla gündeme gelmişti.
Çiftin ve Spofity'ın anlaşmayı bitirme konusunda hemfikir olduğu belirtildi. The Wall Street Journal, Archetypes'ın ikinci sezonunun olmayacağını duyuran ilk kaynak olmuştu.
İddialara göre, çift içeriklerini yayınlayabilecekleri daha iyi bir platform ve ortaklık arayışında.
Çiftin, Spotify ile anlaşmasının yaklaşık 25 milyon dolara değerinde olduğu biliniyor.
Markle, podcast'lerinde Serena Williams ve Mariah Carey gibi isimleri ağırlamış ve kadın rolleri üzerine konuşmuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kraliyet
- Meghan Markle
- Prens Harry
- N-Life
- N-Life Magazin