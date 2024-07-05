Meghan Markle şimdi de yemek programı çekiyor

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor. Markle, dünyaca ünlü dijital platform ile imzaladığı dev anlaşma kapsamında bir yemek programı sunacak.

American Riviera Orchard adında bir marka çıkan yıldız ve eşi Prens Harry, Netflix ile 5 yıllık bir anlaşmaya imza atmıştı. 100 milyon dolarlık anlaşmanın bir parçası olarak, Markle henüz adı açıklanmayan bir yemek programı çekti. "Yemek pişirmenin, bahçeciliğin, eğlencenin ve arkadaşlığın zevklerini kutlayacak" olan yemek programının çekimlerinin tamamlandığı belirtildi.



Daily Mail'e göre yemek programı, en az iki yerde çekildi. İlki, Montecito, California'dan arabayla 10 dakika uzaklıktaki birinci sınıf bir toptan çiçekçi, diğeri ise aktrisin 39 yaşındaki Prens Harry ve çocuklarıyla paylaştığı 11 milyon dolarlık malikaneye sadece üç kilometre uzaklıktaki 5 milyon dolarlık bir mülk.