Meghan Markle sosyal medyaya geri dönüyor: Her paylaşım milyonlarca dolar değerinde

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Sussex çifit Prens Harry ve Meghan Markle her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsalar da gündemde kalmayı başarıyor.
Son dönemde biten iş anlaşmaları ve boşanma iddialarıyla adından söz ettiren çifften Meghan Markle'ın sosyal medyaya geri döneceği iddia edildi.
Daily Mail'in haberine göre, Instagram hesabı açmayı planlayan Markle yalnızca bir paylaşımdan bile milyonlarca dolar kazanabilir. Markle'ın sosyal medyaya dönmesiyle çiftin büyük bir servet kazanabileceği tahmin ediliyor.
Çift kraliyet üyesi iken @sussexroyal adında ortak bir hesap kullanıyordu. Markle'ın şu sıralar @meghan adında bir hesabı olduğu tahmin ediliyor.
Pembe şakayıkların bulunduğu bir profil resmi olan hesabın Markle'a ait olduğu varsayılıyor. Şakayıklar, yıldızın en sevdiği çiçekler. Markle'a yakın kaynakların "Evet. Hesap ona ait. Beklemede kalın. O geri dönüyor" dediği biliniyor.
Hesabı halihazırda Markle'ın birkaç arkadaşı takip ediyor.
Markle, 2018 yılında Prens Harry ile evlenmeden 3 milyondan fazla takipçiye sahipti. Oyuncu, geçtiğimiz yıl The Cut'a verdiği röportajda "Bir sırrımı duymak ister misin? Instagram'a geri dönüyoruz" demişti.
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