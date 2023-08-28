Meghan Markle sosyal medyaya geri dönüyor: Her paylaşım milyonlarca dolar değerinde

Daily Mail'in haberine göre, Instagram hesabı açmayı planlayan Markle yalnızca bir paylaşımdan bile milyonlarca dolar kazanabilir. Markle'ın sosyal medyaya dönmesiyle çiftin büyük bir servet kazanabileceği tahmin ediliyor.

Çift kraliyet üyesi iken @sussexroyal adında ortak bir hesap kullanıyordu. Markle'ın şu sıralar @meghan adında bir hesabı olduğu tahmin ediliyor.