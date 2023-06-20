Meghan Markle ve Prens Harry'ye "dolandırıcı" yakıştırması

DAHA İYİ BİR ANLAŞMA ARAYIŞINDALAR



İddialara göre, çift içeriklerini yayınlayabilecekleri daha iyi bir platform ve ortaklık arayışındaydı. Çiftin, Spotify ile anlaşmasının yaklaşık 25 milyon dolar değerinde olduğu biliniyor.



Markle, podcast'lerinde Serena Williams ve Mariah Carey gibi isimleri ağırlamış ve kadın rolleri üzerine konuşmuştu.

FRANSIZ MODA DEVİYLE ANLAŞMA YOLUNDA

Öte yandan, Markle'ın Fransız lüks moda devi Dior ile anlaşmanın eşiğinde olduğu belirtildi. Marka elçileri arasında Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Charlize Theron ve Johnny Depp gibi isimler olan Dior'un, Markle ile milyonlarca dolarlık bir anlaşma yapacağı iddia ediliyor.