Mehmet Ali Erbil 67'inci yaşını çocuklarıyla kutladı

Geçtiğimiz haftalarda babası Erbil için "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak" açıklamasıyla gündem olan Yasmin Erbil, ünlü şovmenin bir kez daha baba olmak istediğini söylemesi üzerine de şu sözleri söylemişti:



"İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi.

Yasmin Erbil: Ali Sadi 'Kendimi balkondan aşağı atarım' dedi Haberi Görüntüle ÇOCUKLARIYLA BİR ARADA Tüm bunların ardından Mehmet Ali Erbil, doğum gününde çocuklarıyla bir araya geldi. 67 yaşına giren ünlü şovmen; çocukları Sezin, Yasmin ve Ali Sadi ile pasta önünde poz verdi. Erbil, paylaşımına "Çocuklarımla doğum günümü kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum iyi ki varsınız" notunu düştü. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun