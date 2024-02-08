Mehmet Ali Erbil 67'inci yaşını çocuklarıyla kutladı

Son dönemde özellikle kızı Yasmin ile sorunlarıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil 67 yaşına girdi. Ünlü şovmen, doğum gününde çocukları ile bir araya geldi.

Mehmet Ali Erbil 67'inci yaşını çocuklarıyla kutladı

Kendisinden daha küçük kadınlarla yaşadığı aşklar ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen , son dönemde küçük kızı Yasmin Erbil ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettiriyor.

Mehmet Ali Erbil 67'inci yaşını çocuklarıyla kutladı - 1

Geçtiğimiz haftalarda babası Erbil için "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak" açıklamasıyla gündem olan Yasmin Erbil, ünlü şovmenin bir kez daha baba olmak istediğini söylemesi üzerine de şu sözleri söylemişti:

"İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi.

Yasmin Erbil: Ali Sadi 'Kendimi balkondan aşağı atarım' dedi

Yasmin Erbil: Ali Sadi 'Kendimi balkondan aşağı atarım' dedi

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Mehmet Ali Erbil 67'inci yaşını çocuklarıyla kutladı - 2

ÇOCUKLARIYLA BİR ARADA

Tüm bunların ardından Mehmet Ali Erbil, doğum gününde çocuklarıyla bir araya geldi. 67 yaşına giren ünlü şovmen; çocukları Sezin, Yasmin ve Ali Sadi ile pasta önünde poz verdi.

Erbil, paylaşımına "Çocuklarımla doğum günümü kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum iyi ki varsınız" notunu düştü.

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