Mehmet Ali Erbil altıncı kez evleniyor

Erbil en son Tuğba Coşkun'la evlendi. 2011 yılında boşanan çiftin Ali Sadi Erbil adında bir oğlu var.

GÜLSEREN CEYLAN KİMDİR?



Almanya'ya göç etmiş bir ailenin kızı olan Gülseren Ceylan, 26 yaşında. Ceylan katıldığı bir programda kendisine ilişkin şu bilgileri vermişti:



"Öncellikle ben 24 değil 26 yaşındayım. Mehmet Ali Erbil'in kriterlerine uyuyorum. 5 ay önce tanıştık 2 aydır da beraber yaşıyoruz. Ailem ilişkimden haberdar ve onaylıyor. Ailem Almanya'da yaşıyor, bir süre orada yaşayıp ülkeye geldim. Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir yoldayız, bütün ailesi de biliyor."