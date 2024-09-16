Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Gülseren Ceylan'ın sözleri gündem oldu

Almanya'ya göç etmiş bir ailenin kızı olan Gülseren Ceylan, 26 yaşında. Ceylan katıldığı bir programda kendisine ilişkin şu bilgileri vermişti:



"Öncellikle ben 24 değil 26 yaşındayım. Mehmet Ali Erbil'in kriterlerine uyuyorum. Ailem ilişkimden haberdar ve onaylıyor. Ailem Almanya'da yaşıyor, bir süre orada yaşayıp ülkeye geldim. Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir yoldayız, bütün ailesi de biliyor."

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti sık sık TikTok'tan canlı yayın açarak takipçileriyle sohbet ediyor. Aralarındaki yaş farkından dolayı eleştirilen Gülseren Ceylan, canlı yayında kendisini eleştirenlere yanıt verdi.



Kriterleri olduğu mesajını veren Ceylan; "Mahallede 65 yaşında bir adamla görüşecek halim yok. Doğruya doğru Allah Allah ya... Tabi ki de onun güçlü olması ünlü olması, parasının olması, komik olması kriterlerin hepsini dolduruyor yani. Hala bir şeylerin çok güzel olabilmesi... Hepsinin etkisi var yani. Sizin kriterleriniz yok mu hayatta?" ifadelerini kulandı.



