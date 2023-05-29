Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşandı

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Beykoz 1. Aile Mahkemesinde 13.55'deki duruşmaya çift el ele geldi.
Adliyeye gelen çifte gazetecilerin boşanma davanıza el ele geldiniz sorusu üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar verdi. Böylelikle 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitti. Duruşma sonrasında psikolojik şiddet iddialarının sorulması üzerine Mehmet Aslantuğ "Aşk olsun" şeklinde cevap verdi.
ASLANTUĞ AYRILMAK İSTEDİ
Ünlüler dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın evliliklerinde kriz yaşandığı ve ikilinin boşanacağı iddia edilmişti. Konu ile sosyal medya hesabından açıklama yapan Arzum Onan, boşanma talebinin Mehmet Aslantuğ'dan geldiğini söylemişti.
Onan, paylaşımında "Bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet'i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım" dedi.
Arzum Onan açıklamalarına şöyle devam etti:
"30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez" dedim. Boşanma sürecini de; başta oğlumuz, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için ilave duygusal yüklere dönüştürmemek adına böyle tarif ettim. Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik. 29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır. Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek! Sevgiyle, sükunetle…"