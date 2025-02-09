Mehmet Aslantuğ'dan ilan-ı aşk: İşte yeni sevgilisi

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs 2023 tarihinde Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Onan ile evliliğinden Can adında bir oğlu olan usta oyuncu, boşandıktan sonra yalnızlığı seçmişti.

"ÖYLEYSE HOŞ GELDİNİZ"

Ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu düşerek aşkını ilan etti:

"Bir bakış bile yetermiş ya

Her şeyi anlatmaya

Ee yetmesin mi



Çıkar bakışmayı

Mesela sevgiden

Olmaz ki

Velhasıl

Bakışarak geldik

Bakışarak gideceğiz



Öyleyse hoş geldiniz

Bedeni unutmuş bir zihnin

Dansla terapi edilebildiğini

Nihayet

Siz öğrettiniz."