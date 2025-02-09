Mehmet Aslantuğ'dan ilan-ı aşk: İşte yeni sevgilisi
Arzum Onan ile 27 yıllık evliliklerini 2023 Mayıs ayında sonlandıran Mehmet Aslantuğ, boşandıktan sonra bir süre yalnızlığı seçmişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs 2023 tarihinde Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Onan ile evliliğinden Can adında bir oğlu olan usta oyuncu, boşandıktan sonra yalnızlığı seçmişti.
63 yaşındaki ünlü oyuncu, aşk orucunu bozdu. Aslantuğ, kısa bir süre önce uzman psikolog Canan Şahin’le yeni bir aşka yelken açtı.
"BİR BAKIŞ BİLE YETERMİŞ"
Mehmet Aslantuğ, sevgilisinin dans ederken ve meditasyon yaparken çekilen fotoğraflarını paylaştı.
"ÖYLEYSE HOŞ GELDİNİZ"
Ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu düşerek aşkını ilan etti:
"Bir bakış bile yetermiş ya
Her şeyi anlatmaya
Ee yetmesin mi
Çıkar bakışmayı
Mesela sevgiden
Olmaz ki
Velhasıl
Bakışarak geldik
Bakışarak gideceğiz
Öyleyse hoş geldiniz
Bedeni unutmuş bir zihnin
Dansla terapi edilebildiğini
Nihayet
Siz öğrettiniz."
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