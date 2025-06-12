Mehmet Okur'un gurur günü: Tebrikler tatlım

Mehmet Okur ile Yeliz Okur'un kızları Melisa, liseden mezun oldu. Okur, kızının mezuniyet fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Eski basketbolcu Mehmet Okur , 2004 yılında Yeliz Okur ile nikah masasına oturmuştu. Uzun yıllardır Amerika'da gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü çiftin Melisa, Yiğit Mehmet ve Mert Mehmet adında üç çocukları bulunuyor.

"BÜYÜMENİ İZLEMEK KALBİMİ GURURLA DOLDURUYOR"

Mehmet Okur, ailesiyle çekilen fotoğrafı, "Meleğim, senin büyümeni ve bu inanılmaz dönüm noktasına ulaşmanı izlemek kalbimi büyük bir gururla dolduruyor. Seni buraya getiren tüm o geç geceleri, tüm o erken sabahları, tüm o sıkı çalışmaları hatırlıyor musun? Hepsine değdi. Şimdi, bu heyecan verici yeni bölüme başlarken, dünyaya damganı vuracağını biliyorum. Yapacağın harika şeyleri görmek için sabırsızlanıyorum. Tebrikler tatlım! Seni çok seviyoruz" notuyla paylaştı.

Mehmet Okur'un paylaşımına binlerce beğeni ve "Başarısı daim olsun", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.