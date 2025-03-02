Mehmet Şef'ten Kıvanç Tatlıtuğ'a çağrı: Bir şeyleri de bize bıraksın

2016 yılında Paris'te Başak Dizer'le nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yemek yapma tutkusuyla biliniyor. Oyuncu Londra’daki dünyaca ünlü Le Cordon Bleu mutfak okulunda üç aylık aşçılık eğitimine başladı.



MasterChef'in ünlü jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, Haber Global'de konuk olduğu programda Tatlıtuğ'un yemek yapmasıyla ilgili konuştu.



Yalçınkaya, ünlü oyuncuya esprili bir dille seslenerek “Bir şeyleri de bize bıraksın. En yakışıklısın zaten, filmlerde oynuyorsun, çok iyi ve çok güzel aktörsün, yemeği de bırak biz yapalım” yorumunda bulundu.

