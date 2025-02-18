Mehmet Yalçınkaya'dan "Şefler mutfakta neden sert?" sorusuna yanıt

"Yemek her şeyin şifası aslında" diyen Mehmet Şef, "Çorbalar var... Mesela bizim Bolu'da kızılcık tarhanası vardır. Ne hikmetse bol sarımsaklı kızılcık tarhanası çocukluğumuzdaki en büyük ilaçtır. İşin içine şefkat de giriyor. O çorba anne tarafından yapıldığında daha çabuk iyileşiyorsunuz. Bunun psikolojik bir tarafı var bence" ifadelerini kullandı.

"BİZİM DERDİMİZ STANDARTI SAĞLAMAK"

Ceyda Düvenci'nin "Şefler mutfakta neden sertler?" sorusuna yanıt veren Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:



"Sürekli mutfağın içinde bağıran adamlar var gibi görünüyor ama orada olay şöyle oluyor... Bizim derdimiz standartı sağlamak ve müşterinin hak ettiğini vermek. Biz belirli bir zaman zarfında o yemeği hazırlamak zorundayız. Ve bunu aynı anda yüzlerce kişi için yapınca 'Lütfen domates verir misin?' diyerek bunu başaramayız. Servis süresince her şeyin kusursuz ilerlemesi gerekir ve o şefkati servis bittiğinde ekibimize gösteririz. Sonuç olarak restoranlar da şefkat yuvası değil. Müşteriler bizi seçip geliyorsa bu konuda hata kabul etmek ne yazık ki mümkün değil."

