Meksika ünlü youtuber Lizbeth Rodrigez ile Türk Barış Akkaya'nın evliliğini konuşuyor

Ünlü youtuber Lizbeth Rodrigez Acun Medya çalışanı Barış Akkaya ile evlendi. ürkiye’de yayımlanan popüler yarışma Survivor Türkiye’nin benzeri olan Survivor Mexico’nun yarışmacılarından biri olduğu da öğrenilen Rodriguez, düğüne dair paylaşımlarda bulundu.