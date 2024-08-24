Meksika ünlü youtuber Lizbeth Rodrigez ile Türk Barış Akkaya'nın evliliğini konuşuyor

Ünlü youtuber Lizbeth Rodrigez Acun Medya çalışanı Barış Akkaya ile evlendi. ürkiye’de yayımlanan popüler yarışma Survivor Türkiye’nin benzeri olan Survivor Mexico’nun yarışmacılarından biri olduğu da öğrenilen Rodriguez, düğüne dair paylaşımlarda bulundu.
Lizbeth Rodriguez’in Türk genci ile evlenmesi ve düğününe ilişkin haberler Meksika basınında geniş şekilde yer aldı.
BARIŞ AKKAYA KİMDİR?
Altınbaş Üniversitesi mezunu olan Barış Akkaya'nın Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'da muhasebe sorumlusu olarak çalıştığı ortaya çıktı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Magazin
- Meksika
- N-Life
- N-Life Magazin