Meksika ünlü youtuber Lizbeth Rodrigez ile Türk Barış Akkaya'nın evliliğini konuşuyor

Youtube’da yaklaşık 10 milyon takipçisi olan ve Survivor Meksika yarışmasına da katılan Rodriguez’in Barış Akkaya ile sürpriz evliliği, Meksika’da gündem oldu. Meksika basını bu düğüne büyük ilgi gösterdi. Barış Akkaya ile Lizbeth'in düğününe arkadaşları ve akrabaları katıldı.

Meksika ünlü youtuber Lizbeth Rodrigez ile Türk Barış Akkaya'nın evliliğini konuşuyor

Ünlü youtuber Lizbeth Rodrigez Acun Medya çalışanı Barış Akkaya ile evlendi. ürkiye’de yayımlanan popüler yarışma Survivor Türkiye’nin benzeri olan Survivor Mexico’nun yarışmacılarından biri olduğu da öğrenilen Rodriguez, düğüne dair paylaşımlarda bulundu.

Meksika ünlü youtuber Lizbeth Rodrigez ile Türk Barış Akkaya'nın evliliğini konuşuyor - 1

Lizbeth Rodriguez’in Türk genci ile evlenmesi ve düğününe ilişkin haberler basınında geniş şekilde yer aldı.

Meksika ünlü youtuber Lizbeth Rodrigez ile Türk Barış Akkaya'nın evliliğini konuşuyor - 2

BARIŞ AKKAYA KİMDİR?

Altınbaş Üniversitesi mezunu olan Barış Akkaya'nın Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'da muhasebe sorumlusu olarak çalıştığı ortaya çıktı.

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