Melania Trump'ın Beyaz Saray pozu gündemde: Underwood'a benzetildi

Donald Trump ’ın başkanlık yemin töreninde giydiği şapkayla günlerce konuşulan ABD’nin First Lady’si Melania Trump , bu kez resmi Beyaz Saray portresiyle gündemde. Beyaz Saray tarafından yayınlanan fotoğrafta Melania Trump , sade ve güçlü imajıyla dikkat çekti.

"ÇARPICI BİR TESADÜF DEĞİL Mİ?"

Bu benzetme için "Melania'nın portresi biraz 'House of Cards' havası veriyor", “Melania bize gardırobundan daha çok şey anlatıyor! Burası House of Cards! Trump geliyor!”, “Bu çarpıcı bir tesadüf değil mi? Melania Trump, içindeki Claire Underwood'u ortaya çıkarıyor?” ve “Sanırım kocasının verdiği mesajın aynısını veriyor. Bu sefer şaka yapmıyor!” gibi yorumlar yapıldı.

