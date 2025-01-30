Melania Trump'ın Beyaz Saray pozu gündemde: Underwood'a benzetildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın Beyaz Saray tarafından paylaşılan resmi portresi sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, First Lady'nin pozunu; House of Cards adlı dizide ABD Başkanı'nın eşine hayat veren Claire Underwood'a benzetti.
Donald Trump’ın başkanlık yemin töreninde giydiği şapkayla günlerce konuşulan ABD’nin First Lady’si Melania Trump, bu kez resmi Beyaz Saray portresiyle gündemde.
Beyaz Saray tarafından yayınlanan fotoğrafta Melania Trump, sade ve güçlü imajıyla dikkat çekti.
First Lady'nin fotoğrafçı Regine Mahaux tarafından Beyaz Saray'daki Sarı Oval Oda'da çekilen fotoğrafı sosyal medyada da dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcıları, Melania Trump'ı Netflix'in dünyaca ünlü siyasi draması olan House of Cards adlı dizideki kurgusal karakter olan First Lady Claire Underwood'a benzetti.
"ÇARPICI BİR TESADÜF DEĞİL Mİ?"
Bu benzetme için "Melania'nın portresi biraz 'House of Cards' havası veriyor", “Melania bize gardırobundan daha çok şey anlatıyor! Burası House of Cards! Trump geliyor!”, “Bu çarpıcı bir tesadüf değil mi? Melania Trump, içindeki Claire Underwood'u ortaya çıkarıyor?” ve “Sanırım kocasının verdiği mesajın aynısını veriyor. Bu sefer şaka yapmıyor!” gibi yorumlar yapıldı.
Melania Trump, fotoğrafta doğrudan kameraya bakıyor ve ellerini önündeki masanın üzerine dik bir şekilde koyuyor. Arka planda ise Washington Anıtı görülüyor.
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