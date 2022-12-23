Melek Mosso isyan etti: Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Melek Mosso, Twitter hesabından soyadını beğenenlerin dükkan açtığını ama kendisinin bu dükkanlarla bir alakası olmadığını açıkladı.



Ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar benim kafem, otelim, mobilyacım, çikolatacım… (böyle uzayıp gidiyor) yok!Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor. Bu durum benim hoşuma da gitmiyor. Ulaşıp soyadınızı çaldık ehehe diyenler de var. Çok soran oluyor ondan yazayım dedim. Bir gün bir dükkanım olursa haberiniz olur" dedi.

Gerçek adı Melek Davarcı olan ünlü şarkıcı, Melek Mosso'yu sahne adı olarak kullanıyor.



"ÇOCUKLARINIZA FARKLILIKLARI SEVMEYİ ÖĞRETİN"



Öte yandan Mosso, geçtiğimiz aylarda çocukluk yıllarından çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.



Ünlü isim, paylaşımına "Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. Öptüm" notunu düşmüştü.



Mosso'nun paylaşımı takipçilerini ikiye bölmüştü. Bazıları Mosso'nun estetikle yıllar içinde değiştiğini söylerken; bazıları da "Melek hanım elf kulaklarınız aynı hiç değişmemişsiniz", "Bakışların masumiyetini ve temizliğini gören her kişi bugünleri ve büyük başarıları görebilirmiş", "Çok tatlısınız" gibi yorumlar yapmıştı.