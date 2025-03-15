Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlara isyan etti
Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve eşi şimdilerde Bali'de tatilin tadını çıkarıyor. Birkaç gün önce Bali Belly hastalığına yakalandığını ancak iyi olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı, makyajsız fotoğrafına gelen yorumlara tepki gösterdi.
"Hayatım Kaymış", "İlletim" ve "Yeri Var" gibi şarkılarla tanınan Melek Mosso, Serkan Sağdıç ile 2023 yılında dünyayevine girmişti. Kısa bir süre önce ayrılık iddialarıyla gündem olan ikili evliliklerine devam etme kararı almıştı.
DOĞAL HALİNE YORUM YAĞDI
Kısa bir süre önce Bali'ye giden Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın tatili devam ediyor. Keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, makyajsız fotoğrafını yayınlayınca aldığı yorumlara tepki gösterdi.
"HALA AKLIM ALMIYOR"
Melek Mosso, açıklamasında "Dün çektiğim makyajsız fotoğraf yüzünden mesaj kutum yargı dağıtan erkeklerle dolup taşmış. Toplum önündeki kadınlara bu şekilde saldırgan, edepsiz ve üstünüze vazife olmayan şeyleri nasıl yazdığınızı hala aklım almıyor. Düşünün ki insanlar kendini seviyor. Ben kendimi makyajlı da seviyorum makyajsız da seviyorum. Artık kadınlara bu şekilde güzellik normlarıyla ya da başka sınırlarla saldırmaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.
BALİ'DE HASTANELİK OLDU
Öte yandan birkaç gün önce de hastanelik olan Melek Mosso, alerji olduğunu açıklamış ardından da Bali Belly hastalığına yakalandığını duyurmuştu.
Ünlü isim, açıklamasında "Burada Bali Belly hastalığına yakalandım. Sudan ve buzdan bulaşıyormuş. İki gündür vücudumda su kalmadı. Artık inanılmaz durumdayım. Karnım ve midem 5 aylık hamile gibi ödemli. Neyse onu da atlattım. İyileşeceğim ve Türkiye'ye döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Melek Mosso
- Sosyal Medya