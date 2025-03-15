Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlara isyan etti

"Hayatım Kaymış", "İlletim" ve "Yeri Var" gibi şarkılarla tanınan Melek Mosso, Serkan Sağdıç ile 2023 yılında dünyayevine girmişti. Kısa bir süre önce ayrılık iddialarıyla gündem olan ikili evliliklerine devam etme kararı almıştı.

DOĞAL HALİNE YORUM YAĞDI

Kısa bir süre önce Bali'ye giden Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın tatili devam ediyor. Keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, makyajsız fotoğrafını yayınlayınca aldığı yorumlara tepki gösterdi.