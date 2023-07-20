Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar: Gittim, gördüm, sevdim

EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI



Öte yandan bir süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile aşk yaşayan Melek Mosso, dört ay önce evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.



Ünlü şarkıcı, evlilik teklifi almış ve sevgilisine "Evet" yanıtını vermişti. O anları da sosyal medya hesabından yayınlayan Melek Mosso'ya tebrik mesajları yağmıştı.