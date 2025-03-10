Melek Mosso'dan eşi Serkan Sağdıç'a: İyi ki doğdun sevgilim
Şarkıcı Melek Mosso ile eşi Serkan Sağdıç, kısa bir süre önce boşanacaklarını iddialarıyla gündeme gelmişti. Evliliklerindeki krizi çözen ünlü isim, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Şarkıcı Melek Mosso, uzun yıllardır aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında dünyayevine girmişti. Mersin'de dünyaevine giren ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda şaşırtıcı bir hamle gelmişti.
Birbirlerini takipten çıkan çiftin boşanacağı iddia edilmişti. Mosso'nun eşi Serkan Sağdıç ise katıldığı bir davette konuyla ilgili “Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an için bir şey söyleyemem. Kriz diyemeyiz, alınan bir karar yok” açıklamasında bulunmuştu.
"O ZAMAN LİMONİYDİK"
Eşinin açıklamasından sonra konuşan Melek Mosso, ''O zaman limoniydik. Böyle bir şey yaşandı. Ama ondan sonra tabii ki bu değişti. Her karı koca gibi biz de kavga ediyoruz. Öyle bir şey yok. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz'' ifadelerini kullanmıştı.
BALİ'YE GİTTİLER
Tüm bu yaşananlar sonrası evliliklerindeki krizi çözen ünlü çift, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Bali'de olan ikiliden Melek Mosso, eşi Serkan Sağdıç'ın doğum gününü kutladı.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Ünlü şarkıcı, eşiyle fotoğrafına "İyi ki doğdun sevgilim. Nice maceralara atıldığın her zaman keyifle ve huzurla yaşadığın, sağlıklı bir ömrün olsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Melek Mosso
- Sosyal Medya