Melek Mosso'nun mutlu günü: Serkan Sağdıç ile dünyaevine girdi

Son dönemin popüler şarkıcılarından biri olan Melek Mosso, bir süredir birlikte olduğu Serkan Sağdıç ile nikah masasına oturdu. Mosso'nun düğününden ilk kareler paylaşıldı.

Melek Mosso'nun mutlu günü: Serkan Sağdıç ile dünyaevine girdi

Şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz haftalarda nişanlanmıştı. Nişan töreni sonra kına gecesi de düzenleyen ünlü çift, mutluluklarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Melek Mosso'nun mutlu günü: Serkan Sağdıç ile dünyaevine girdi - 1

MERSİN'DE EVLENDİLER

Ünlü şarkıcı, bugün Sağdıç ile Mersin'de dünyaevine girdi. Birbirlerine "evet" diyen Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, Minnie Riperton'un meşhur şarkısı Lovin' You ile de ilk danslarını etti.

Melek Mosso'nun mutlu günü: Serkan Sağdıç ile dünyaevine girdi - 2

NİKAH SONRASI YARDIM KONSERİ

Öte yandan ünlü çiftin Mersin'de evlenmesinin sebebi ise Melek Mosso'nun bu akşam orada bir konser verecek olması. Mosso, konserden elde edilen geliri, deprem bölgesinde evlenmek isteyen çiftlere bağışlayacak.

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