Melek Mosso'nun mutlu günü: Serkan Sağdıç ile dünyaevine girdi

MERSİN'DE EVLENDİLER

Ünlü şarkıcı, bugün Sağdıç ile Mersin'de dünyaevine girdi. Birbirlerine "evet" diyen Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, Minnie Riperton'un meşhur şarkısı Lovin' You ile de ilk danslarını etti.