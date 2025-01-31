Melike Şahin'den O Ses Türkiye açıklaması: Tatlı kapışmalar oluyor

Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye, bu sezon ekranlara dönüyor. Hazırlıkları tüm hızıyla süren O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda; Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin oturacak. Gazete Magazin'in haberine göre; yeni sezonda jüriye dahil olan Melike Şahin, program hakkında ilk kez konuştu.

"PANİKLEDİM AMA ÇOK KEYİFLİYMİŞ" Ünlü şarkıcı, "İnanılmaz hala şoku atlatabilmiş değilim. Çok eğlenceliymiş, çok keyifliymiş. Şimdi tabi ben en acemileri olduğum için bir süre 'nasıl olacak?' diye panikledim. Ama Hadise, Gökhan ve Beyazıt o kadar tatlı ve yardımcı ki. Sürekli bir destek halindeyiz birbirimize" dedi. Melike Şahin, sözlerine "Tatlı kapışmalar da oluyor. Ben tabii tam ısınamadım ama beni şöyle bir bekleyin 5. ya da 6. bölümde akacağım gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.



"TEKLİF GELDİĞİNDE ÇOK ŞAŞIRDIM" Yarışma için teklif aldığında yaşadığı şaşkınlığı anlatan Melike Şahin, "Çok şaşırdım. 'Yani ben ne alaka' diye düşündüm. Sonra enine boyuna düşününce 'ya neden olmasın, çok eğlenceli bir şeye benziyor' dedim. Gerçekten de öyleymiş ama" dedi.