Melis İşiten: Ölüme hiç bu kadar yaklaşmadım

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuk olan Melis İşiten, turneden dönerken geçirdikleri ve üç oyuncu arkadaşını kaybettiği trafik kazasını anlattı.

"ÇOK ZORDU"

"Böyle konuştuğumuz zaman beni üzen bir yere değil, başka bir yere oturtmaya çalışıyorum" diyen İşiten, "Ben hayatımda ölüme hiç bu kadar yaklaşmadım, hiç çok büyük kayıplarım olmadı yani yaşı geldi ve aile büyüklerim vefat etti. O yüzden bildiğim bir hikaye değildi hiç, beklemediğim bir anda hayatında bambaşka bir şey oluyor, üç arkadaşımızı kaybettik. Çok zordu bazı şeylerin empatisi yoktur. Öldüğü için yas tutmuyorsun, ölmeden önceki hayatı için yas tutuyorsun aslında" ifadelerini kullandı.