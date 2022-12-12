Melis İşiten trafik kazası tarihini koluna kazıttı

Tiyatro ekibiyle birlikte geçirdiği ölümlü trafik kazasından yaralı olarak kurtulan Melis İşiten, o günün tarihini dövme olarak koluna kazıttı.

Melis İşiten trafik kazası tarihini koluna kazıttı

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Uraz Kaygılaroğlu'dan Melis İşiten paylaşımı

Uraz Kaygılaroğlu'dan Melis İşiten paylaşımı

‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyununun ekibi Amasya’da geçirmiş, üç kişi hayatını kaybetmişti. Oyuncu Melis İşiten de bu kazada bacağından yaralanmıştı. İşiten, o günü unutmamak için 21 Kasım 2022 tarihini koluna dövme yaptırdı.

“KARANLIK ZİHİNLERE ŞİFA DİLİYORUM”

Instagram hesabından dövmesinin fotoğrafını paylaşan İşiten, bu süreçte kendisine gelen eleştirilere de cevap verdi:

"Bu sefer hiç etkilenmiyorum linçlemelerinizden ya da yaftalamalarınızdan. İnanın yasımı tutma şeklimle ilgili ve kaybettiğim can arkadaşıma olan sevgimle ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim."

Melis İşiten trafik kazası tarihini koluna kazıttı - 1

"Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegane güç kızım, kalabalık dünyamız ve işim. İçim kalbim çok rahat benim, annem-babam üzlüyor diye yazmıyorum, yapmayın işte… Bırakın nasıl hallediyorsak halledelim, hepimiz, kendimizce bir şekilde… Bari buna dokunmayın, geçmiş olsun dileklerini kalbime koyup, karanlık zihinlere şifa diliyorum."

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