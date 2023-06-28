Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu ile yeniden evleneceği iddiasını yalanladı

2014 yılında nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten çifti, 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Yaptıkları ortak açıklamada anlaşmalı olarak boşanacağını söyleyen ikili, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları olduğunu ifade etmişti.

