Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu ile yeniden evleneceği iddiasını yalanladı

Kızları Ada için sık sık bir araya gelen Melis İşiten ile Uraz Kaygılaroğlu çiftinin yeniden evleneceği iddia edildi. 2019 yılında boşanan çiftten İşiten söylentileri yalanladı.
İşiten, “Hayır yeniden evlenmiyoruz, hiç küsmedik. Üçümüz hep beraberiz, teşekkürler şimdiden herkese iyi bayramlar” dedi.
2014 yılında nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten çifti, 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Yaptıkları ortak açıklamada anlaşmalı olarak boşanacağını söyleyen ikili, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları olduğunu ifade etmişti.
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