Melis İşiten: Dünyaya anne olmak için gelmiş kadınlardan değildim

Eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile evliliğinden Ada adında bir kızı olan tiyatro sanatçısı Melis İşiten, annelik hakkında görüşlerini paylaştı.

“Annelik; üzerine düşünüp, kafa yorup, hayaller kurup, planladığım bir şey değildi hiçbir zaman benim. Dünyaya anne olmak için gelmiş kadınlardan olduğumu düşünmedim hiçbir zaman" diyen İşiten, "Ne zaman hayatıma Uraz girdi, o zaman beraber dünyaya bir çocuk getirme fikriyle anne olmaya heyecanlandım ve süreçte hiçbir planım ya da beklentim olmadı açıkçası anneliğe dair. Hatta kendi gözlemlerim ve deneyimlerimden nasıl anne olacağım bilemem ama nasıl anne olmayacağım onu biliyordum dedim hep" şeklinde konuştu.