Melis İşiten: Dünyaya anne olmak için gelmiş kadınlardan değildim

Eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile evliliğinden Ada adında bir kızı olan tiyatro sanatçısı Melis İşiten, annelik hakkında görüşlerini paylaştı.
“Annelik; üzerine düşünüp, kafa yorup, hayaller kurup, planladığım bir şey değildi hiçbir zaman benim. Dünyaya anne olmak için gelmiş kadınlardan olduğumu düşünmedim hiçbir zaman" diyen İşiten, "Ne zaman hayatıma Uraz girdi, o zaman beraber dünyaya bir çocuk getirme fikriyle anne olmaya heyecanlandım ve süreçte hiçbir planım ya da beklentim olmadı açıkçası anneliğe dair. Hatta kendi gözlemlerim ve deneyimlerimden nasıl anne olacağım bilemem ama nasıl anne olmayacağım onu biliyordum dedim hep" şeklinde konuştu.
MAG Mayıs sayısı Anneler Günü özel sayısına konuşan İşiten, Ada’nın ismine nasıl karar verdiklerinin hikayesini anlatırken, "Erkek olsa Uraz’ın babasının adını koyacaktık. Kız olunca karar biraz bana bağlıydı. Ada dediğimiz şeyin; özgürlük, denizle çevrili olması, ayakta kalabilmesi gibi anlamlara dayanmasını sevdik. Bir de soyadı yeterince uzun diye isminin kısa olması işimize geldi" dedi.
Melis İşiten ile Uraz Kaygılaroğlu 2014-2019 yılları arasında evli kaldı. Çiftin kızları Ada, 2016'da dünyaya geldi.