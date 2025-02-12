Melis İşiten'in acı günü: Seni gülen yüzünle hatırlayacağım
Oyuncu Melis İşiten, babaannesi Ayla İşiten'in vefat ettiğini duyurdu. Ünlü isim, babaannesine "Annem de oldun babam da oldun güzel meleğim" sözleriyle veda etti.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Melis İşiten, babaannesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Biriciğimiz babaannemiz Ayla İşiten'i kaybettik. Cenazesi 13.02.2025 perşembe Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedilecektir."
"BENİ BÜYÜTTÜN, SAKINDIN"
Acı haberi duyurduktan sonra bir paylaşım daha yapan İşiten, kaybettiği babaannesine veda etti. Melis İşiten, "Benim biriciğim hayattaki tek aşkına kavuştu. Ben sevmeyi sizden öğrendim. sofralarda sizi anlattım, aşkın böylesi makbul dedim. Annem de oldun babam da oldun güzel meleğim. büyüttün, sakındın" ifadelerini kullandı.
"DEDEME VE DEMET ABLAMA SARIL"
Ünlü isim, sözlerine "Ben senden razıyım. Allah'ım bin kere razı olsun varlığınızdan, öğretinizden. Şimdi orada aşkınız daim olsun. Her daim ojeli parmakların, her daim gülen yüzün, her daim bizi kendinden önde tutuğun kalbinle hatırlayacağım seni güzel babaannem. Seni seviyorum. Dedeme ve Demet ablama sarıl" diye devam etti.
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