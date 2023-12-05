Melis Sandal ile Mustafa Sandal'dan Bali pozları

Geçtiğimiz sene İtalya'nın başkenti Roma'da Melis Sütşurup ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, şimdilerde eşiyle Bali'de tatil yapıyor. Ünlü çiftin Bali pozlarını Melis Sandal, takipçileriyle paylaştı.

Melis Sandal ile Mustafa Sandal'dan Bali pozları

"Beni Ağlatma", "Jest Oldu", "Aya Benzer", "Araba", "Pazara Kadar" ve "Aşka Yürek Gerek" gibi hitleriyle tanınan , Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü çift, mutlu beraberliklerini 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına taşımıştı.

Melis Sandal ile Mustafa Sandal'dan Bali pozları - 1

"BALİ'DE OLAN BALİ'DE KALIR"

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan ünlü çift, tatil için Bali'ye gitti. Melis Sandal, eşiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Sandal, paylaşımına "Bali'de olan Bali'de ve Instagram'da kalır" notunu düştü.

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