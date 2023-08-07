Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşk yaşıyor

Geçtiğimiz yıl eylül ayında oyuncu Mustafa Mert Koç ile ilişkisini noktalayan Melisa Aslı Pamuk'un gönlünü milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kaptırdığı iddia edilmişti. Aşk iddiaları hakkında sessizliklerini koruyan çift, birlikteliklerini ilan etti.

Şimdilerde Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, sevgilisinin fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak aşkını ilan etti.