Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşk yaşıyor

Son olarak "Ego" adlı dizide başrol oynayan Melisa Aslı Pamuk, Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir birlikte olan çiftten Yazıcı, sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşk yaşıyor

Geçtiğimiz yıl eylül ayında oyuncu Mustafa Mert Koç ile ilişkisini noktalayan Melisa Aslı Pamuk'un gönlünü milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kaptırdığı iddia edilmişti. Aşk iddiaları hakkında sessizliklerini koruyan çift, birlikteliklerini ilan etti. 

Şimdilerde Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, sevgilisinin fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak aşkını ilan etti.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşk yaşıyor - 1

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Melisa Aslı Pamuk-Yusuf Yazıcı çiftinden ilişkileriyle ilgili bir açıklama gelmedi.

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