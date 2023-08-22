Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan birlikte ilk paylaşım

Son olarak "Ego" adlı dizide başrol oynayan Melisa Aslı Pamuk'un Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.



Yazıcı, birkaç hafta önce sosyal medya hesabından Pamuk'un fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti.



PARİS SOKAKLARINDA POZ VERDİLER Yaklaşık iki aydır aşk yaşayan ve birlikteliklerini gözlerden uzak tutan Pamuk-Yazıcı çiftinden birlikte ilk paylaşım geldi.



Paris sokaklarında el ele poz veren ünlü çift, fotoğraflarını kalp emojisiyle paylaştı.