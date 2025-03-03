Melisa Aslı Pamuk oğlu Mylan'ı paylaştı

Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren ünlü oyuncu, 29 Ocak tarihinde anne oldu.



2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, oğluna kavuştu. Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yusuf Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullandı. Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınladı.