Melisa Aslı Pamuk oğlu Mylan'ı paylaştı
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, 29 Ocak'ta oğullarına kavuştu. İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çiftten Melisa Aslı Pamuk oğlunun yeni karesini paylaştı.
Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren ünlü oyuncu, 29 Ocak tarihinde anne oldu.
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, oğluna kavuştu. Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yusuf Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullandı. Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınladı.
PAMUK'TAN İLK PAYLAŞIM
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Melisa Aslı Pamuk'tan doğum sonrası ilk paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, bebeğin yüzünü göstermedi.
Ünlü çiftin bebeklerine Mylan adını verdikleri ortaya çıktı. Mylan ismi düzgün ve temiz anlamına geliyor.
Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.
Ünlü oyuncu, oğlu Mylan'ın yüzünü göstermeden paylaşım yaptı.
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