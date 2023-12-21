Melisa Aslı Pamuk pasaportu çalındığı için kendi filminin galasına katılamadı

Melisa Aslı Pamuk'un başrol oyuncusu olduğu "Kadınlara Mahsus" filminin galası dün akşam İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Pamuk, Fransa'daki evine giren hırsızın pasaportunu da çalması nedeniyle Türkiye'ye gelemedi.

Melisa Aslı Pamuk pasaportu çalındığı için kendi filminin galasına katılamadı

Başrollerinde Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman ve Merve Çağıran'ın olduğu "Kadınlara Mahsus" filminin galası dün akşam İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti.

Melisa Aslı Pamuk pasaportu çalındığı için kendi filminin galasına katılamadı - 1

Fransa'nın Lille takımın oynayan futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille şehrinde oturdukları evi soyan hırsızın pasaportunu da çalması nedeniyle galaya katılamayan Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Oyuncu, çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok güzel bir iş çıkardık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gişemiz bol olsun" ifadesini kullandı.

Melisa Aslı Pamuk pasaportu çalındığı için kendi filminin galasına katılamadı - 2

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu senaryosunu ise Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kalema aldığı "Kadınlara Mahsus", kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen sekiz kadının hikayesini konu ediyor. 

Melisa Aslı Pamuk pasaportu çalındığı için kendi filminin galasına katılamadı - 3

Hayatlarındaki erkeklerle olan ilişkilerinde sorunlar yaşayan, artık kendilerini büyük bir çıkmazda hisseden birbirini tanımayan sekiz kadının kadınlara mahsus kampta yaşadıklarını anlatan film, yarın gösterime giriyor. 

Cem Karaca'nın çocuğunun annesini canlandıran Melisa Aslı Pamuk: Aralarındaki derin bağdan etkilendim

Cem Karaca'nın çocuğunun annesini canlandıran Melisa Aslı Pamuk: Aralarındaki derin bağdan etkilendim

Haberi Görüntüle

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...