Melisa Aslı Pamuk pasaportu çalındığı için kendi filminin galasına katılamadı

Fransa'nın Lille takımın oynayan futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille şehrinde oturdukları evi soyan hırsızın pasaportunu da çalması nedeniyle galaya katılamayan Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Oyuncu, çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok güzel bir iş çıkardık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gişemiz bol olsun" ifadesini kullandı.

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu senaryosunu ise Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kalema aldığı "Kadınlara Mahsus", kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen sekiz kadının hikayesini konu ediyor. Hayatlarındaki erkeklerle olan ilişkilerinde sorunlar yaşayan, artık kendilerini büyük bir çıkmazda hisseden birbirini tanımayan sekiz kadının kadınlara mahsus kampta yaşadıklarını anlatan film, yarın gösterime giriyor. Cem Karaca'nın çocuğunun annesini canlandıran Melisa Aslı Pamuk: Aralarındaki derin bağdan etkilendim Haberi Görüntüle