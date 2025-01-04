Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda yeni kare
Futbolcu Yusuf Yazıcı ile 2023 yılının mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine giren Melisa Aslı Pamuk, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. İlk çocuğunu kucağına almayı bekleyen ünlü oyuncu, karnı burnunda yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, 2023 yılının mayıs ayında sürpriz bir şekilde Paris'te nikah masasına oturmuştu. 2011 Türkiye Güzeli Pamuk, nikah sonrası sosyal medya hesaplarında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmişti.
Paris'te dünyaevine giren çiftin kısa bir süre sonra bebek beklediği ortaya çıkmıştı.
BÜYÜYEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ
Şimdilerde ilk kez anne olmak için gün sayan ve bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Pamuk, yeni hamilelik pozunu paylaştı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Melisa Aslı Pamuk'un aynada çektiği fotoğrafta büyüyen karnı dikkat çekti.
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