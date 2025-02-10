Melisa Aslı Pamuk'tan doğum sonrası ilk paylaşım: Oğlunun adını açıkladı
Mutlu evlilikleri süren Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, 29 Ocak'ta oğullarına kavuştu. İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çiftten Melisa Aslı Pamuk'tan ilk paylaşım geldi. Ünlü oyuncu oğlunun adını da açıkladı.
Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren ünlü oyuncu, 29 Ocak tarihinde anne oldu.
"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, oğluna kavuştu. Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yusuf Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullandı.
Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınladı.
PAMUK'TAN İLK PAYLAŞIM
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Melisa Aslı Pamuk'tan doğum sonrası ilk paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, bebeğin yüzünü göstermedi.
Oğlunun 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini ifade eden Melisa Aslı Pamuk, paylaşımında bebeğinin adını da açıkladı.
Ünlü çiftin bebeklerine Mylan adını verdikleri ortaya çıktı. Mylan ismi düzgün ve temiz anlamına geliyor.
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