Melisa Aslı Pamuk'un bebek heyecanı: Doğuma sayılı günler kala yeni kareler

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Sürpriz nikahı sosyal medyadan duyuran ünlü isim, soyadını da "Yazıcı" olarak değiştirmişti.

Nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren ünlü oyuncu, şimdilerde ilk çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor.