Melisa Aslı Pamuk'un bebek heyecanı: Doğuma sayılı günler kala yeni kareler
İlk kez anne olmak için gün sayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, doğuma sayılı günler kala objektif karşısına geçti. Eşi Yusuf Yazıcı ile de poz veren ünlü isim, yeni hamilelik pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Sürpriz nikahı sosyal medyadan duyuran ünlü isim, soyadını da "Yazıcı" olarak değiştirmişti.
Nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren ünlü oyuncu, şimdilerde ilk çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor.
KARNI BURNUNDA YENİ POZLAR
Bir erkek bebek bekleyen Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı ile objektif karşısına geçti. Karnı burnunda poz veren ünlü oyuncu, siyah beyaz kareleri takipçileriyle paylaştı.
DOĞUM İÇİN GÜN SAYIYORLAR
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu eşi Yusuf Yazıcı'nın pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü çift, kısa bir süre sonra bebeklerini kucaklarına alacak.
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