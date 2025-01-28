Melisa Aslı Pamuk'un bebek heyecanı: Doğuma sayılı günler kala yeni kareler

İlk kez anne olmak için gün sayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, doğuma sayılı günler kala objektif karşısına geçti. Eşi Yusuf Yazıcı ile de poz veren ünlü isim, yeni hamilelik pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Melisa Aslı Pamuk'un bebek heyecanı: Doğuma sayılı günler kala yeni kareler

Oyuncu  ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Sürpriz nikahı sosyal medyadan duyuran ünlü isim, soyadını da "Yazıcı" olarak değiştirmişti.

Nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren ünlü oyuncu, şimdilerde ilk çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor.

Melisa Aslı Pamuk'un bebek heyecanı: Doğuma sayılı günler kala yeni kareler - 1

KARNI BURNUNDA YENİ POZLAR

Bir erkek bebek bekleyen , eşi Yusuf Yazıcı ile objektif karşısına geçti. Karnı burnunda poz veren ünlü oyuncu, siyah beyaz kareleri takipçileriyle paylaştı.

Melisa Aslı Pamuk'un bebek heyecanı: Doğuma sayılı günler kala yeni kareler - 2

DOĞUM İÇİN GÜN SAYIYORLAR

2011 Türkiye Güzeli ile futbolcu eşi Yusuf Yazıcı'nın pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü çift, kısa bir süre sonra bebeklerini kucaklarına alacak.

Melisa Aslı Pamuk'un bebek heyecanı: Doğuma sayılı günler kala yeni kareler - 3
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