Melisa Döngel "Son of a Rich" filmine dahil oldu

Kerem Bürsin’in yeni filmi "Son of a Rich" için meraklı bekleyiş başladı. Onur Ünlü’nün yöneteceği filmide Bürsin'in partneri Melis Sezen olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bürsin ile Sezen'i bir araya getiren filme son dönemin parlayan oyuncularından Melisa Döngel dahil oldu. Döngel filmde Dilber karakterine hayat verecek.