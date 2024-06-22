Melisa Döngel "Son of a Rich" filmine dahil oldu

Kerem Bürsin’in yeni filmi "Son of a Rich" için meraklı bekleyiş başladı. Onur Ünlü’nün yöneteceği filmide Bürsin'in partneri Melis Sezen olacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bürsin ile Sezen'i bir araya getiren filme son dönemin parlayan oyuncularından Melisa Döngel dahil oldu. Döngel filmde Dilber karakterine hayat verecek.
Kerem Bürsin’in “Mete” karakterine hayat vereceği filmde Erkan Kolçak Köstendil “Sami”, Ahmet Mümtaz Taylan “Teoman”, Cemal Hünal “Halis” ve Güven Kıraç “Yavuz” rollerine hayat verecek.
Rusya‘da gişe rekorları kıran filmin uyarlamasının vizyon tarihi henüz bilinmiyor. Filmin okuma provası yakın zamanda gerçekleşecek.
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