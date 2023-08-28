Melisa Döngel'in ilginç güzellik sırrı gündem oldu

Oyuncu Melisa Döngel, sette makyaj yapmadan önce Instagram hesabından bir video paylaştı.

"5 DAKİKADA ŞİŞLİĞİ ALIYOR"

Göz altındaki şişliği indirmek için basur kremi kullandığını söyleyen ünlü isim, “Size çok güzel bir bilgiyle geleceğim. Sabahları uyandığınızda gözlerinizin altı eğer şiş uyanıyorsanız veya hemen gözlerinizin altındaki şişliğin inmesini istiyorsanız basur kremini gözünüzün altına uygulayabilirsiniz. Anında, 5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi…” ifadelerini kullandı.