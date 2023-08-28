Melisa Döngel'in ilginç güzellik sırrı gündem oldu

Geçtiğimiz aylarda estetik itirafıyla adından söz ettiren Melisa Döngel, sosyal medya hesabından göz altındaki şişliği indirmek için kullandığı yöntemi açıkladı.

Melisa Döngel'in ilginç güzellik sırrı gündem oldu

Oyuncu Melisa Döngel, sette makyaj yapmadan önce Instagram hesabından bir video paylaştı.

"5 DAKİKADA ŞİŞLİĞİ ALIYOR"

Göz altındaki şişliği indirmek için basur kremi kullandığını söyleyen ünlü isim, “Size çok güzel bir bilgiyle geleceğim. Sabahları uyandığınızda gözlerinizin altı eğer şiş uyanıyorsanız veya hemen gözlerinizin altındaki şişliğin inmesini istiyorsanız basur kremini gözünüzün altına uygulayabilirsiniz. Anında, 5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi…” ifadelerini kullandı.

Melisa Döngel'in ilginç güzellik sırrı gündem oldu - 1

"BEN BENLİKTEN ÇIKMIŞIM"

Melisa Döngel, birkaç ay önce Cem Talu'nun Youtube programına konuk olmuştu. Ünlü isim, "Estetik yaptırdın mı?" sorusuna yaptırdığı operasyonları sayarak yanıt vermişti.

Döngel, “Çenemde, yanağımda, dudağımda dolgu var. Biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında. Kilomu da merak ediyorlar 58 kiloyum” demişti.

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