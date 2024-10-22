Melisa Tapan kimdir? (Melisa Tapan  özgeçmişi)

Londra’da Richmond Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme ve Psikoloji dallarında lisans eğitimi alan Elçin Melisa Sabancı Tapan, yüksek lisans eğitimini New York’ta Columbia Üniversitesi’nde Ekonomik ve Siyasal Kalkınma üzerine tamamladı. Bu yıllarda BCG ve PWC gibi danışmanlık şirketlerinde, Uluslararası Enerji Ajansı’nda ve Sabancı Holding’de ek eğitimler aldı; daha sonra Marshall Wace'te yönetici adayı programını tamamladı.



Melisa, farklı alanlarda edindiği iş deneyimiyle finansal katılım ve sürdürülebilir sanayi üzerine çeşitli projelerde yer aldı. Bilgisini ve tecrübesini sosyal etki gözeten proje ve girişimler etrafında toplayan Tapan, 2019 sonbaharında sanat alanındaki üretimlerin sürdürülebilirliğine destek olmak adına Gate 27’yi hayata geçirdi. Gate 27’nin, sanat dünyasının önde gelen kurumlarıyla işbirlikleri kurarak büyümesini sağladı.



Melisa hem mesleki hem de kişisel çalışmalarında sosyal girişimcilik konusuna odaklanıyor. Sabancı Vakfı’nı, Sabancı Üniversitesi ile Sakıp Sabancı Müzesi’ni vizyonu doğrultusunda desteklemekte, birçok farklı sivil toplum kuruluşu ile sosyal sorumluluk projelerinde danışmanlık yapmaktadır.



Melisa, Sabancı Holding’de Yönetim Kurulu üyesidir ve Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nde yer almaktadır. Melisa, Tate Uluslararası Konsey’i ve TÜSİAD üyesidir.