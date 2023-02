Meltem Cumbul New York'ta düzenlenecek yardım konserini duyurdu

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Birçok ünlü isim depremzedelere yardım için harekete geçti. Oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabında New York'ta depremzedelere destek için konser yapılacağını duyurdu.

We are honored to be working with you for the earthquake relief concerts for Turkey and Syria, which are taking place next weekend at @dromnyc (Feb 18-19) THANK YOU again so much for volunteering to perform on our stage and help us raise funds for those effected by this tragedy. pic.twitter.com/DvG7RFGx8V