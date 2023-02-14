Meltem Cumbul New York'ta düzenlenecek yardım konserini duyurdu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremzedelere yardım için harekete geçen Meltem Cumbul, yardım konseri için birçok ismin bir araya geleceğini duyurdu.

Meltem Cumbul New York'ta düzenlenecek yardım konserini duyurdu

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Birçok ünlü isim depremzedelere yardım için harekete geçti. Oyuncu , sosyal medya hesabında New York'ta depremzedelere destek için konser yapılacağını duyurdu.

TÜM GELİRLER BAĞIŞLANACAK

Cumbul, "Gelecek haftasonu DROM New York'ta gerçekleşmesi planlanan Türkiye ve Suriye yardım konserini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sahnemizde konser vermek için gönüllü olduğunuz ve bu afetten zarar görenler için bağış toplamamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. Oyuncu, konserden elde edilecek tüm gelirlerin depremzedelere bağışlanacağını duyurdu.

KONSERDE YER ALACAK ÜNLÜ İSİMLER

Selçuk Şirin'in sunuculuğunu üsteleneceği gecede Türk ve yabancı birçok sanatçı yer alacak. "Earthquake Relief Concerts" adlı yardım konserinde Engin Günaydın, Emre Yılmaz, Fatma Turgut, İsmet Ertaş, Oran Etkin, Meltem Cumbul, Bilge Günaydın ve Ayşegül Durakoğlu gibi birçok isim yer alacak.

Konser 18-19 Şubat tarihlerinde New York'ta gerçekleşecek.

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