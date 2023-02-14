Meltem Cumbul New York'ta düzenlenecek yardım konserini duyurdu

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Birçok ünlü isim depremzedelere yardım için harekete geçti. Oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabında New York'ta depremzedelere destek için konser yapılacağını duyurdu.

We are honored to be working with you for the earthquake relief concerts for Turkey and Syria, which are taking place next weekend at @dromnyc (Feb 18-19) THANK YOU again so much for volunteering to perform on our stage and help us raise funds for those effected by this tragedy. pic.twitter.com/DvG7RFGx8V — Meltem Cumbul (@MCumbulOfficial) February 13, 2023

TÜM GELİRLER BAĞIŞLANACAK

Cumbul, "Gelecek haftasonu DROM New York'ta gerçekleşmesi planlanan Türkiye ve Suriye yardım konserini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sahnemizde konser vermek için gönüllü olduğunuz ve bu afetten zarar görenler için bağış toplamamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. Oyuncu, konserden elde edilecek tüm gelirlerin depremzedelere bağışlanacağını duyurdu.

KONSERDE YER ALACAK ÜNLÜ İSİMLER



Selçuk Şirin'in sunuculuğunu üsteleneceği gecede Türk ve yabancı birçok sanatçı yer alacak. "Earthquake Relief Concerts" adlı yardım konserinde Engin Günaydın, Emre Yılmaz, Fatma Turgut, İsmet Ertaş, Oran Etkin, Meltem Cumbul, Bilge Günaydın ve Ayşegül Durakoğlu gibi birçok isim yer alacak.



Konser 18-19 Şubat tarihlerinde New York'ta gerçekleşecek.