Meltem Miraloğlu'ndan hamilelik açıklaması

ABD'ye yerleşen ve ardından Patrick Grady ile dünyaevine giren Meltem Miraloğlu'nun beşinci tüp bebek tedavisinde başarılı olduğu ve anne olmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Miraloğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Meltem Miraloğlu'ndan hamilelik açıklaması

Oyuncu Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca ABD'ye yerleşmişti. Miraloğlu, o dönem kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturarak adından söz ettirmişti.

Ünlü isme embriyo transferi yapıldığı, oyuncunun tedavisinin sonuç verdiği ve hamile olduğunu öne sürülmüştü.

Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu anne oluyor

Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu anne oluyor

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AÇIKLAMA YAPTI

Meltem Miraloğlu, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla alakalı açıklamada buldu. Sessizliğini bozan Miraloğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Hamile değilim, çocuğum yok" şeklinde konuştu.

Meltem Miraloğlu'ndan hamilelik açıklaması - 1

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