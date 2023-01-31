Meltem Miraloğlu'ndan hamilelik açıklaması

Oyuncu Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca ABD'ye yerleşmişti. Miraloğlu, o dönem kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturarak adından söz ettirmişti.



Ünlü isme embriyo transferi yapıldığı, oyuncunun tedavisinin sonuç verdiği ve hamile olduğunu öne sürülmüştü.



Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu anne oluyor Haberi Görüntüle

AÇIKLAMA YAPTI



Meltem Miraloğlu, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla alakalı açıklamada buldu. Sessizliğini bozan Miraloğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Hamile değilim, çocuğum yok" şeklinde konuştu.