Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan nişanlandı

Oyuncu Meltem Yılmazkaya, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Kadir Doğan ile aile arasında gerçekleştirilen sade bir töreniyle nişan yüzüklerini taktı.



Meltem Yılmazkaya, mutlu günlerinde çekilen fotoğrafları takipçileriyle de paylaştı. 38 yaşındaki oyuncuya hayranlarından tebrik mesajları yağdı.



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"HER HİKAYE AYNI BAŞLAMAZ"



Öte yandan Meltem Yılmazkaya, 2022'nin mayıs ayında Kadir Doğan ile çekilen bu karesinde "Bir hikâyenin içinde, birbirinizi kaybedip bulabilirsiniz. Arada gülüp arada ağlayabilirsiniz, kopup sonra sımsıkı sarılabilirsiniz. Her hikâye aynı başlamaz, çirkini bile dünya güzeli yapabilirsiniz. Her şey emek, her şey inanç, her şey umut. Ele ele dünyayı güzelleştirebilirsiniz. Sonrası günlük güneşlik, sonrası ufuk çizgisinde iyot kokusu... Çek içine nefes! Misim..." ifadelerine yer vermişti.