Meriç Aral hamileliği hakkında konuştu

Uzun yıllardır aşk yaşayan Serkan Keskin ile meslektaşı Meriç Aral, 19 Eylül 2024 tarihinde dünyaevine girdi. Daha önce üç kez düğünlerini erteleyen ve Etiler'de bir mekanda evlenen ünlü çift şimdilerde bebek sahibi olmak için gün sayıyor.



Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Meriç Aral ile Serkan Keskin erkek bebek bekliyor. Rol aldığı Sandık Kokusu dizisinden ayrılan 36 yaşındaki Aral, hamileliği hakkında açıklamalarda bulundu.



Snob Magazin'in haberine göre, oyuncu "Belli bir aya kadar söylemedik kimseye, öyle gerekiyormuş, bize de daha doğru geldi. O aylar geçti artık söyleyebiliyoruz" dedi.

