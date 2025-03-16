Meriç Aral hamileliği hakkında konuştu
Ünlü oyuncu Meriç Aral, meslektaşı Serkan Keskin ile geçtiğimiz eylül ayında dünyaevine girmişti. Anne olmak için gün sayan oyuncu, hamileliği hakkında konuştu.
Uzun yıllardır aşk yaşayan Serkan Keskin ile meslektaşı Meriç Aral, 19 Eylül 2024 tarihinde dünyaevine girdi. Daha önce üç kez düğünlerini erteleyen ve Etiler'de bir mekanda evlenen ünlü çift şimdilerde bebek sahibi olmak için gün sayıyor.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Meriç Aral ile Serkan Keskin erkek bebek bekliyor. Rol aldığı Sandık Kokusu dizisinden ayrılan 36 yaşındaki Aral, hamileliği hakkında açıklamalarda bulundu.
Snob Magazin'in haberine göre, oyuncu "Belli bir aya kadar söylemedik kimseye, öyle gerekiyormuş, bize de daha doğru geldi. O aylar geçti artık söyleyebiliyoruz" dedi.
Öte yandan Meriç Aral daha önce yaptığı açıklamada "İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti. Senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle denk geldi" ifadelerini kullanmıştı.
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