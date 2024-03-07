Meriç Aral-Serkan Keskin çifti bu yaz evleniyor

Uzun yıllardır birlikte olan ve sosyal medya üzerinden sık sık mutluluklarını gözler önüne seren Meriç Aral ile Serkan Keskin, bu yaz başı dünyaevine gireceklerini açıkladı.

Meriç Aral-Serkan Keskin çifti bu yaz evleniyor

Şimdilerde "Sandık Kokusu" dizisinde rol alan Meriç Keskin ile "Leyla ile Mecnun"la tanınan Serkan Keskin, 2018 yılından bu yana aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Gazetemagazin'in haberine göre; muhabirlerle sohbet eden çiftten Serkan Keskin, evlilik sorusuna yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Beraber yaşıyoruz zaten, evlilik bir imzaya bakıyor şu an. Uygun zamanı bulacağız inşallah. Bu yaz başı mayıs, haziran gibi olabilir" dedi.

Meriç Aral-Serkan Keskin çifti bu yaz evleniyor - 1

Öte yandan ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz yıl da evlilik iddialarıyla gündeme gelmişti.

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