Mert Aydın: Hiçbir zaman kötü konuşmadım

2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur-Mert Aydın çifti, 23 Kasım'da boşanmıştı. Boluğur ile evliliği sadece 53 gün süren Mert Aydın, bir davetin açılışında DJ'lik yaptı.



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydın'ın "Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" şeklinde konuştuğu söylendi.



"DİKKATLİ DAVRANILMASINI RİCA EDİYORUM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mert Aydın, hakkındaki iddiaları reddetti. Aydın, "Bugün hakkımda çıkan haberler ile ilgili açıklamam... Açılışında çaldığım mekanda eski eşim Merve Boluğur ile ilgili söylediğim iddia edilen sözler asılsız ve gerçek dışıdır. Ben biten bir ilişkinin ardından yaşanmışlıklara olan saygımdan dolayı hiçbir zaman kötü konuşmadım. Lütfen haberler yapılırken muhattabının bir kadının olduğunu unutmayarak bu hassas dönemde daha dikkatli davranılmasını herkesten rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YANIMDA BABAM VAR"



Boşanma davası sonrası adliyeden çıkarken babası ile görüntülenen Merve Boluğur, "Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" diyerek soruları yanıtsız bırakmıştı.



"YÜRÜTEMEDİK"



Boşanmanın ardından avukatı ile adliyeden çıkan Aydın, "Olmadı. Yürütemedik. Merve’ye her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.