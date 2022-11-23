 Mert Aydın'dan boşanma kararı alan Merve Boluğur'dan sitem! - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Mert Aydın'dan boşanma kararı alan Merve Boluğur'dan sitem!

Ekim ayında dünyaevine girdiği DJ Mert Aydın ile boşanma kararı alan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu son olarak kendisiyle alakalı yorumlara sitem etti.

Mert Aydın'dan boşanma kararı alan Merve Boluğur'dan sitem!

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, aradığı aşkı Mert Aydın'da buldu. Ünlü çift, 2 Ekim tarihinde birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Eşiyle paylaşımlarına ara veren Boluğur, baba evine döndüğü ve boşanacağı haberlerinin ardından sessizliğini bozdu.

BOŞANACAĞINI DUYURDU

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından; "Olmadı teşekkürler. Hayat bu. Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler" paylaşımını yaptı.

MERVE'DEN SOYADI HAMLESİ

Boşanacağını duyuran Boluğur, ilk olarak eşi Mert Aydın ile çekilen bütün fotoğraflarını kaldırdı. Sonrasında da düğününe saatler kala sosyal medya hesabına eklediği Aydın soyadını da sildi.

Merve Boluğur'un gelinlikle tek başına verdiği pozları kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.

"AHLAKINIZLA İŞ YAPIN"

Tüm bunların ardından paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, hakkındaki yorumlara sitem etti.

Ünlü isim, "Instagram üzerinden "Sosyal medyada hakkımda yapılan akıl sağlığı yorumlarıyla taciz, kadına şiddet, kedi mutsuzluğunu kusan klavye delikanlılarını bundan sonra mahkemeye vereceğim bilginize. Keza eski eş muhabbeti yapan bütün köşe yazarı, magazincileri de... Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor. Yettiniz, ahlakınızla iş yapın" ifadelerini kullandı.

Mert Aydın'dan boşanma kararı alan Merve Boluğur'dan sitem! - 1

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